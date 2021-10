Der Heimatschutz steht vor einer neuen Herausforderung: der Klimawende, schreibt die «NZZ». Ausserdem in der Presse: Herzog & de Meurons Museum Küppersmühle in Duisburg und Velostrassen in Bern.

Als Präsident des Schweizer Heimatschutzes hat der ehemalige Strafrechtsprofessor Martin Killias vieles erreicht. Gemeinden und Kantone schützen ihre Baukultur heute besser als noch vor wenigen Jahren. «Eigentlich könnte sich Martin Killias langsam nach einem Nachfolger umsehen», schreibt die «NZZ». «Doch der Heimatschutz steht plötzlich vor einer neuen Herausforderung: der Klimawende.» Immer mehr Gruppierungen sehen in der Energiewende ein höheres Ziel als in der Denkmalpflege. Die GLP Zug reichte im Frühjahr einen Vorstoss ein, in dem sie sich dafür aussprach, die Hürden vor Solarmodulen oder Wärmedämmungen bei denkmalgeschützten Bauten zu senken. Energetische Sanierung sei wichtiger als Heimatschutz. Klimaschutz vor Heimatschutz? In Killias’ Augen ist das «Verhältnisblödsinn»: «Kaum zehn Prozent der Häuser sind in einem Schutzinventar aufgeführt. Auf deren Dächern gewinnt man die Energiewende nicht.» Besonders absurd werde es, wenn man den Ersatz von Altbauten durch energetisch optimierte Neubauten fördere. Bis der Energieverschleiss eines Betonneubaus kompensiert sei, könne man ein altes Gemäuer jahrzehntelang ohne Verdämmung heizen. «Die grösste Energiesünde sind Abbrechen und Neubauen», zitiert ihn die «NZZ».



Weitere Meldungen:

– «Das Ende des Spektakels»: Herzog & de Meurons Erweiterung für das Museum Küppersmühle für Moderne Kunst in Duisburg wirkt wie immer schon da gewesen. «Es ist auch ein Manifest gegen die Oberflächlichkeit», schreibt die «NZZ».



– «Velostrassen erhöhen das Tempo – auch für Autos»: Mit neuen Velostrassen will die Stadt Bern den Veloverkehr in den Quartieren verflüssigen. Für den Bund ist der Nutzen gering. Pro Velo sieht es anders. Der «Bund» berichtet.



– «Boomgemeinden leiden am Wachstumsschmerz»: Nicht in Bern oder Biel, sondern an den Rändern und Verkehrsachsen wächst die Berner Bevölkerung am schnellsten. Der «Bund» macht einen Besuch in Lyss, Niederbipp und Belp.



– Vor zwei Jahren öffnete die ‹École cantonale d’art› als Teil der Lausanner Fachhochschule CAL ihre Tore. «24heures» besichtigt mit ECAL-Direktor Alexis Georgacopoulos die diesjährigen Diplomarbeiten.



– «Wie das Appenzellerland besiedelt wurde»: Als erste urkundlich bestätigte Siedlung im Appenzellerland hat der Schwänberg grosse Bedeutung. Doch wie ging es mit der Besiedlung weiter? Das «St.Galler Tagblatt» erzählt die Geschichte.