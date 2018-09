Kernumfahrung und Tunnel gegen Verkehrs-Kollaps in Baselland Fotos: Mapio

Der Kanton Baselland legt ein Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2028 vor. Dieser soll die Verkehrsbelastung in Laufen mildern.

Die Verkehrsbelastung in Laufen in Baselland ist hoch. Die Idee einer grossräumigen Umfahrung liegt aus Kostengründen in weiter Ferne. Der Kanton setzt nun daher auf kleinere Projekte und stellte hierzu kürzlich ein Investitionsprogramm für die Jahre 2019 bis 2028 vor. Als priorisierte Projekte wurden die Kernumfahrung, sowie der langjährig geplante Muggenbergtunnel aufgelistet. Die Pläne des Kantons stossen auf Anklang bei den Laufener Politikern. Demnach solle das Bauprojekt zur Kernumfahrung bereits 2022 starten. Die «BZ» informiert.

Weitere Meldungen:

– Die Gemeindeversammlung von Val Müstair hat am Freitagabend mit grosser Mehrheit die Teilrevision der Ortsplanung «La Sassa/Minschuns» genehmigt. Das Baugesuch soll noch in diesem Jahr eingereicht werden. Das «Bündner Tagblatt» informiert.

– Das Siegerprojekt für das ehemalige Areal der Metallwarenfabrik in Wädenswil von Hosoya Schaefer Architects AG wurde am Tag der offen Tür vorgestellt. Das Projekt, das 150 Wohnungen und 2000 Quadratmeter Gewerbefläche vorgibt, dient als Richtprojekt für den Gestaltungsplan. Die «ZSZ» informiert.

– Im schicken Basler Quartier Bruderholz besteht ein hohes Nachverdichtungspotential. Die jetzigen Bewohner fürchten um ihre Aussicht. Die «BZ» berichtet.

– Der Veloweg von Interlaken nach Leissigen führt teilweise entlang der A8. Eine Motion verlangt einen sicheren Radweg zur Entflechtung von Velo- und Autoverkehr. Die «Berner Zeitung» informiert.