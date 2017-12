In der Luzerner Altstadt wird gebaut: Die Baueingabe für das Projekt der Zürcher Architekten Joos & Mathys an der Kapellgasse ist erfolgt, schreibt die «LZ». Nun wird das Vorhaben im Januar 2018 bei der Stadt öffentlich aufgelegt. Wenn die Baubewilligung im Sommer 2018 vorliegt wird, will die Eigentümerin «Newport» im Herbst 2018 mit den Bauarbeiten beginnen, im Herbst/Winter 2019 soll das neue Gebäude bezugsbereit sein. Der Neubau an der Kapellgasse wird auf dem Grundriss des bisherigen Gebäudes errichtet, doch: «Es soll ein Stadthaus entstehen, kein Kaufhaus.» In den drei oberen Stockwerken wird es elf 2,5 - bis 4,5-Zimmer-Wohnungen geben, die beiden unteren Geschosse sind Verkaufsflächen geplant. Wer dort einziehen wird, ist noch offen – aber «kein Uhrengeschäft», sagen die Eigentümer. «Unser Ziel ist es, den Detailhandel zu stärken.»