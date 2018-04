Kein Ausverkauf

Am 8. Mai wird das Franziskushaus in Dulliken versteigert. Dazu gehört auch Otto-Glaus-Mobiliar – weitgehend im originalen Zustand – im Wert von 66'350 Franken, berichtet die «Solothurner Zeitung». So finden sich auf der Inventarliste diverse bauzeitliche Originalmöbel wie Lederhocker, Schreibtische oder Holzstühle. Der Wert dieser Möbel wird auf 41'850 Franken veranschlagt. Hinzu kommt die Ausstattung der Kapelle, die ebenfalls von Otto Glaus gestaltet wurde. Die Kirchenbänke und -stühle, das Rednerpult und die Kerzenständer sollen laut Inventarliste einen Wert von 24 500 Franken haben. Wer nun hofft, eines dieser Otto Glaus erwerben zu können, muss an dieser Stelle enttäuscht werden: Wer auch immer den Zuschlag für das Franziskushaus erhält und künftiger Eigentümer wird, kann nicht frei über das Mobiliar verfügen, auch das Mobiliar ist denkmalgeschützt.