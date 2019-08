Die Porzellanfabrik prägte die industrielle Entwicklung der Region Langenthal.

Die Basler Stiftung Abendrot unterstützt das Konzept für eine sanfte Sanierung des Porziareals in Langenthal, meldet die «BZ».

Lilia Glanzmann 22.08.2019 07:14

Bestehendes sanieren statt Neues bauen. Die heutige Nutzung durch Kleingewerbe, Künstler und Dienstleister kontinuierlich weiterentwickeln, statt sie mit einer Wohnnutzung zu vermischen: So sehen die Vertreterinnen und Vertreter des Vereins Porziareal die Zukunft des ehemaligen Fabrikareals im Süden Langenthals. Im März präsentierte der Verein seine Alternative zu den Visionen der Planergemeinschaft um den Architekten Stephan Anliker als Grundeigentümer der Öffentlichkeit. Nun erhalten die Initianten Unterstützung aus Basel: Die Pensionskasse Stiftung Abendrot hat gegenüber Stephan Anliker und der Stadt schriftlich ihr Interesse an einem Kauf des Porziareals kundgetan, meldet die «BZ».

