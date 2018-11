Der geplante Ersatzneubau für die Festhalle der Bernexpo.

Lilia Glanzmann 22.11.2018 08:01

Die Bernexpo sucht einen Käufer für seine Messehallen. «Wir prüfen zurzeit ein neues Träger- und Finanzierungsmodell für alle unsere Messehallen», sagt die Verwaltungsratspräsidentin Franziska von Weissenfluh. Die Bernexpo besitze zu viele Immobilien, begründet von Weissenfluh den angestrebten Verkauf. Zudem ist sie überzeugt, dass sich für Bernexpo eine Investition in eine Eventhalle nicht rechne. Den Erlös aus dem Verkauf will sie verwenden, um Bernexpo zu einem «Livemarketingunternehmen» zu machen, schreibt die «BZ». Die geplante Eventhalle ist auch Teil dieses neuen Träger- und Finanzierungsmodells.



Weitere Meldungen:



– Der Zürcher Regierungsrat will die Gefängnisse in Affoltern und Horgen schliessen. Er will mehr Platz in der Pöschwies und in Graubünden schaffen – und Plätze an andere Kantone vermieten, schreibt der «Tages-Anzeiger».



– Die Hardturm-Protokolle: Wie Zürich sein Fussballstadion verspielt hat – ein Rückblick auf eine zwanzigjährige Geschichte des Scheiterns in der «NZZ».

– Der Bieler Gemeinderat hat gestern die Überbauungsordnung Feldschlössli-Areal genehmigt. Das ermöglicht die Realisierung des Bieler Campus der Berner Fachhochschule südlich des Bahnhofs, berichtet das «Bieler Tagblatt».



– Die «LZ» ergründet das Format Pop-Up. Dabei wird Center-Leiter Jan Wengeler zitiert: Während das Phänomen in der Schweiz erst in den vergangenen zwei Jahren Fahrt aufgenommen hat, habe die Mall das Potenzial dieses Konzepts schon lange gespürt und das Konzept bereits 2005 das in das Center integriert.