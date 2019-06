«Das Einfache kann besonders komplex sein», schreibt die «NZZ» über den diesjährigen Serpentine Pavilion des japanischen Architekten Junya Ishigami in den Londoner Kensington Gardens. Fotos: Iwan Baan

Urs Honegger 21.06.2019 09:51

Der Serpentine Pavilion des japanischen Architekten Junya Ishigami ist ein schwebendes Schieferdach, beschreibt die «NZZ»: «Es ist, als liesse er das Gebäude wie einen Felsen aus dem Rasen wachsen, als sei es Teil der Landschaft. (...) Die Besucher heben sich so exakt wie Scherenschnitte vom hellen Betonboden unter der für den japanischen Architekten Junya Ishigami (*1974) typischen niedrigen Decke ab und wirken, als ob sie Bestandteile der Architektur wären.» Der Bau aus Stein und Stahl brauch Menschen, um zum Leben zu erwachen. Junya Ishigamis poetischer Raum sehe auf den ersten Blick ganz einfach aus; «so einfach, wie etwas Komplexes sein kann, das in vollendeter Selbstverständlichkeit erscheint.»



Weitere Meldungen:



– «Keine Gondeln zum Jubiläum»: Die von der Kantonalbank geplante Seilbahn über den Zürichsee kann bis im nächsten Sommer nicht gebaut werden. «Die Spielverderber triumphieren», kommentiert die «NZZ».



– «Ärzte vermuten noch viel Gift im Boden des Basler Klybeck-Areals»: Ein Altlastenexperte fordert aufgrund eigener Studie eine bessere Suche nach Rückständen. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– «Was lange währt, wird endlich gut»: Der 7000 Quadratmeter grosse Max-Kämpf-Platz im Balser Erlenmatt-Quartier ist eröffnet worden. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– «Kirchen wollen keine 5G-Antennen»: Kirchgemeinden verdienen Geld, wenn sie Telecomfirmen ihre Glockentürme vermieten. Jetzt regt sich Widerstand. Der «Tages-Anzeiger» informiert.



– «Oerlikons Wette auf das Potenzial des 3-D-Drucks»: Der Technologiekonzern treibt mit einem neuen Werk in North Carolina die Industrialisierung der additiven Fertigung voran. Die «NZZ» berichtet.