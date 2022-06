Soll grüner werden: Chur von oben. Fotos: Google Maps

Die ‹Südostschweiz› zeigt, wie einfach es in Chur angenehmer werden könnte. Ausserdem in der Presse: der vergessene Architekt des Roten Basel und der Klimaschutzpreis der Arge Alp.

Urs Honegger 07.06.2022 10:29

Die Stadtklima-Initiative verlangt, dass in Chur während zehn Jahren jährlich ein Prozent der Strassenfläche im Stadtgebiet in Grünfläche umgewandelt wird. Die ‹Südostschweiz› macht mit zwei Mitgliedern des Initiativ-Komitees einen Spaziergang durch die Stadt und hält am Ottoplatz: «Seit 2006 steht im Churer Baugesetz, dass dieser Platz zu einer Begegnungszone umgebaut werden soll», führt die Umweltwissenschaftlerin Regula Ott aus. Dass es hier noch immer öffentliche Parkplätze gibt, sei nicht nötig, schliesslich befänden sich in einer Gehdistanz von nur wenigen Minuten mehrere Parkhäuser.«Mit einer gezielten Planung hätte man hier mit nur wenig Aufwand viel mehr herausholen können», sagt Ott. «Würde man entlang dieser Strasse die Parkplätze aufheben, gäbe es Raum für einen Grünstreifen, für Bäume, Fussgängerinnen und Velofahrer. Sie wäre damit attraktiver und sicherer – es könnten hier gar wieder Kinder spielen.» Weitere Meldungen: – «Der beinahe vergessene Architekt des Roten Basel»: Der Basler Regierungsrat Fritz Hauser (1884-1941) hinterliess mit Kunstmuseum und Kollegiengebäude Bauten, die Basel prägen. Nun wird er endlich gewürdigt, berichtet die ‹Basler Zeitung›. – «Klimaschutzpreis stösst auf wenig Resonanz»: Die Arge Alp verleiht dieses Jahr den Arge-Alp-Klimaschutzpreis. Den Siegerinnen und Siegern des Wettbewerbes winken Preisgelder. Trotzdem liegt erst eine Bewerbung aus Graubünden vor, schreibt die ‹Südostschweiz›. – «All-inclusive-App» gegen Stau in Städten: Eine App für ÖV, Velo, Carsharing, E-Trotti und Taxi soll Pendelnde aus dem Auto locken. Der Markt der digitalen Mobilitätsplattformen ist umkämpft, schreibt der ‹Bund›. – «Erfolgreicher Widerstand gegen Abriss»: Ein Bauunternehmer will eine Minigolfanlage überbauen, doch Lokalpolitiker und Sportler retten das denkmalgeschützte Objekt. Di...