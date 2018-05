Teuer Wohnen in der Schweiz

«Ist Wohnen in der Schweiz zu teuer?», fragt die ‹NZZ› und zeigt Fakten: Seit 65 Jahren liegt der Anteil der Wohnkosten am verfügbaren Einkommen konstant bei knapp 20 Prozent. Das ist so tragbar wie gewöhnlich. In den Niederlanden, in Dänemark, Deutschland und Griechenland ist der Anteil höher. Doch eigentlich müsste man fragen «Wo und wer wohnt in der Schweiz zu teuer?», denn zwei Verteilungsfragen geben zu denken: Erstens sind die Wohnkosten in Boomregionen wie Zürich oder Genf weit höher als andernorts. Zweitens blieb der Wohnkostenanteil insgesamt zwar konstant bei etwa 20 Prozent, doch sank er für die vier Fünftel, die am besten verdienten. Für das schlechtverdienendste Fünftel stieg der Anteil in den letzten 20 Jahren von rund einem Viertel auf fast ein Drittel – und liegt damit in etwa bei der «goldenen Regel», wonach Wohnkosten bis zu einem Drittel des Bruttoeinkommens tragbar sind. Und wo wir schon beim Wohnen sind: Die ‹NZZ› berichtet ausserdem vom «Kampf um Kreuzberg», wo der Szene-Kiez gegen den geplanten Google-Campus kämpft.

Weitere Meldungen:



– «Der freie Raum wird immer kleiner», titelt das ‹St. Galler Tagblatt› und berichtet darüber, wie Gartenbeizen und Strassencafés ihn wegfressen.



– Mit dem Verkauf ihres Areals hinterlasse die Chemische Fabrik Uetikon Altlasten und Erinnerungen, schreibt die ‹NZZ›. Auch der ‹Tages-Anzeiger› berichtet ganzseitig über den «Abgesang an Schnorfikon».



– Nachhaltig und fair Kleider produzieren, innert einer Stunde und auf Bestellung? Wie das Startup LeMacle das schafft, erklärt die ‹Basler Zeitung›.



– Weil die SBB auf stark befahrenen Strecken Personen- gegenüber Güterzügen bevorzugen, fordert die Logistikerbranche laut ‹Tages-Anzeiger› eine Aufgabe des Fahrplanmonopols.



– Die Umgestaltung der St.-Alban-Vorstadt in Basel stösst den Anwohnern sauer auf. Die ‹Basler Zeitung› berichtet über eine «Alibiübung Mitspracherecht».