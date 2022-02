Die Vision auf dem Klybeckareal. Fotos: Vision Klybeckplus

Jonathan Jäggi 15.02.2022 09:31

«Ist die Basler Vision in Gefahr?» Auf dem Klybeckareal wird der Kampf um Neuwohnungen ausgefochten. Die «Basler Zeitung» berichtet. Ausserdem: Zu Besuch bei Designer Alfredo Häberli, Berner Klimaziele in Gefahr und ein skulpturaler Bildband. 15.02.2022 09:31

Auf dem Klybeckareal entsteht ein künftiges Zuhause für 10’000 Menschen. Nur: Welche Menschen werden es sich leisten können, dort zu wohnen? Die «Basler Zeitung» berichtet. Die SP lanciert dazu eine Initiative. Diese möchte, dass man preisgünstigen Wohnraum nicht an den ständig steigenden Marktmieten festmacht, sondern an der Kostenmiete. Derzeit ist die Initiative aber wegen eines Gerichtsentscheides blockiert. Die Eigentümerinnen Swiss Life und Rhystadt AG planen ihr Areal zusammen mit der Regierung dennoch weiter. Wenn die Initiative angenommen wird, verlieren die Investorinnen eine Menge Geld, da ihr Areal an Wert verliert. «Macht nicht Initiativen und den Staat für Euer Renditeproblem verantwortlich», entgegnet SP-Grossrat Ivo Balmer den Investorinnen. Auf die Frage, was man tun würde, wenn die Initiative angenommen würde, antwortete die Swisslife hingegen: «Das Projekt orientiert sich an den heute gültigen Massstäben. Mit der Initiative würden sich diese grundlegend verändern, und d...