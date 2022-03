Rendering des Ausstellungsgeschosses im Los Angeles County Museum of Art. (Bild: Atelier Peter Zumthor/The Boundary)

Die ‹NZZ› berichtet über die beiden Museen in Basel und in Los Angeles, an denen Peter Zumthor derzeit arbeitet. Ausserdem in der Presse: Nachrufe auf Silvia Gmür und Katharina Steib.

Andres Herzog 28.03.2022 10:57

Am Samstag erschien der letzte Artikel von Sabine von Fischer als feste Architekturredaktorin in der ‹NZZ›. Sie besuchte Peter Zumthor in seinem Atelier, wo er an seinen Entwürfen für die Fondation Beyeler in Basel und für das Los Angeles County Museum of Art arbeitet. Die Baubewilligung in Basel liegt seit letztem Juni vor, in Los Angeles wird bereits gebaut. Zumthor beschreibt die enzyklopädische Sammlung des Lacma als einen «lebendigen Organismus, der immer wieder auf die Gegenwart reagiert.» Innerhalb der offenen Raumabwicklung schaffen Gruppen von kubischen Einbauten Nachbarschaften. Die 24 Kerne auf der durchgehenden Geschossplatte haben nur eine einzige Öffnung, so die ‹NZZ›. «Ich gehe da hinein wie in ein Haus oder wie in eine Kapelle», beschreibt der Architekt die Idee. Weitere Meldungen: – «Erinnerungen an zwei grosse Basler Baumeisterinnen», titelt die ‹BZ Basel›. Mit Silvia Gmür und Katharina Steib verstarben kürzlich zwei Architektinnen, welche die Stadt mit ihren Wer...