Urs Honegger 17.12.2019 10:07

Das geplante Hochhaus im Spenglerpark in Münchenstein hat eine weitere Hürde genommen: Die Gemeindeversammlung hat dem Quartierplan am Montagabend zugestimmt. Die «Basler Zeitung» berichtet. Das rund 100 Meter hohe Gebäude soll das Dreispitzareal im Süden abschliessen. Entworfen wurde das Gebäude vom Harry Gugger Studio. Der Quartierplan sieht eine Mischnutzung für Wohnen und Gewerbe vor. Im Turm sollen künftig rund 150 Wohnungen zu mieten sein, auf dem schon bestehenden Gebäude besteht die Option für gut 30 weitere Wohneinheiten. Für die Gemeindevertreter handle es sich um eine optimale Nutzung des Areals, schreibt die «BaZ»: «Das sehen aber nicht alle Einwohner so. Insbesondere jene aus der Nachbarschaft fürchten sich vor dem Schattenwurf und Einbussen in der Standortqualität wie auch vor zusätzlichem Verkehrsaufkommen».



Weitere Meldungen:



– «Rekurse blockieren Seilbahn über den See»: Das Zürcher Baurekursgericht hebt den Gestaltungsplan der ZKB-Seilbahn über den Zürichsee auf und schmälert Chancen für das Projekt. Die «NZZ» berichtet.



– Umweltverbände haben Rekurs beim Verwaltungsgericht gegen das Projekt einer neuen Gondelbahn ins Skigebiet Minschuns im Münstertal eingereicht. Die Bahn sei nicht landschaftsverträglich. Die «Südostschweiz» berichtet.



– «Gutes Bauen im Appenzellerland»: Der Verein «Appenzellerhaus heute» hat ein Haus in Teufen und eines in Bühler prämiert. Das «St.Galler Tagblatt» berichtet.



– Zentralisieren, automatisieren oder unter die Erde verlegen: «24heures» zeigt auf, wie die Innenstädte von der Belastung durch die Anlieferung für die Geschäfte befreit werden könnten.



– Die Schweiz ist das Land der Katzenleitern. Warum das so ist, erklärt die deutsche Grafikdesignerin Brigitte Schuster im Buch ‹Architektur für die Katz›. Der «Bund» berichtet.