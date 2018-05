Hochhaus als Solarkraftwerk

Burckhardt + Partners neuer, 78 Meter hoher Grosspeter-Tower beim Basler Bahnhof SBB ist auch ein Solarkraftwerk, berichtet das «SRF-Regionaljournal». Wäre sich früher die Architektur der Photovoltaik anpassen musste, sei das heue umgekehrt: Gab es früher bloss Solarzellen in Standardgrössen, wurden für den Grosspeter-Tower Zellen in 450 verschiedenen Massen verwendet. Dank dieser Fassade produziert das Gebäude nun rund 30 Prozent seines eigenen Energieverbrauchs. Mehr zum Thema «Solararchitektur» lesen Sie in Hochparterres Heftreihe Solaris.