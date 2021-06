Hochhäuser im Kanton Zürich können künftig näher beieinander gebaut werden. Im Bild Letzibach im Altstetten. Fotos: Andrea Helbling

Urs Honegger 29.06.2021 09:56

Derzeit gilt laut der Bauverordnung des Kantons Zürich, dass ein Hochhaus, also ein Gebäude von mindestens 25 Metern Höhe, ein anderes nicht länger als zwei Stunden an zwei definierten Tagen – 3. November und 8. Februar – beschatten darf. Das hat Auswirkungen auf die zulässigen Abstände zwischen den Häusern. «So ist es in gewissen Konstellationen unmöglich, zwei Hochhäuser nebeneinander zu stellen», schreibt der «Tages-Anzeiger». Gestern Montag diskutierte der Kantonsrat die Änderung eines Satzes in der Allgemeinen Bauverordnung: Statt zwei, so der Vorschlag, dürften die Häuser andere Gebäude drei Stunden lang beschatten. «Die 2-Stunden-Regel ist zu starr für eine innere Verdichtung», sagte Andrew Katumba (SP, Zürich), Präsident der Kommission für Planung und Bau. Es werde mit dem neuen Regime nicht mehr Hochhäuser geben, aber die Planer könnten flexibler gestalten. «Hochhausensembles machen Sinn», sagte Sonja Rueff-Frenkel (FDP, Zürich). Das gebe eben auch Möglichkeiten für die Solarnutzung. Und in Hochhäusern wohnten und arbeiteten viele Menschen, weshalb der öffentliche Verkehr in den Hochhausquartieren gut sei, was wiederum die Autoquote senke. Doch das überzeugte die Grünen und die AL nicht. Planer könnten die Hochhäuser flexibler setzen. Die neue Regel nütze nur den Grossinvestoren. Baudirektor Martin Neukom (Grüne) verzichtete auf eine Stellungnahme, worauf die neue Regel mit 142:27 Stimmen angenommen wurde.



Weitere Meldungen:



