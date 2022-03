Politiker von FDP und SVP koordinieren in Bern den Widerstand gegen die Verkehrspolitik der Stadt. Foto: Wikimedia Commons

Der Widerstand um Tempo 30 spitzt sich zu. In Bern streitet die Autolobby bald vor dem Bundesgericht, berichtet «Der Bund». Weiter in der Presse: Schweizer Uhren im Metaverse und italienisches Kino.

Mirjam Rombach 11.03.2022 09:54

In Bern blockieren rechtsbürgerliche Politiker und Verbände in zehn Fällen die Einführung von Tempo 30, schreibt «Der Bund». Der Fall Elfen- und Brunnadernstrasse im Osten der Stadt gelangt demnächst an die höchste juristische Instanz. «Gegen dieses breit abgestützte Anliegen bis vor Bundesgericht zu gehen, erscheint mir sehr konservativ und fast trotzig», sagt der Ökonom Philipp Rufer, der sich gemeinsam mit Quartierbewohnern für die Temporeduktion stark macht. Die Gegenseite spricht von ideologischer Zwängerei. Statt jedoch ein Ideal der 1990er-Jahre zu bewahren, solle der TCS lieber an der Transformation zu netto null Emissionen mitwirken, findet Rufer. Weitere Meldungen: – «Hier wurde Kunstgeschichte geschrieben»: In den Atelierbauten der Zürcher Wuhrstrasse 8/10 arbeiten seit 70 Jahren Maler und Bildhauerinnen. Die «Neue Zürcher Zeitung» geht der Geschichte der als Selbsthilfegruppe gegründeten Genossenschaft und de...