Visualisierung der Velounterführung. Fotos: Stadt Zürich/Raumgleiter AG

Ab 2024 sollen Velos den Hauptbahnhof in Zürich unterirdisch queren können. Der «Tages-Anzeiger» schaut sich im Stadttunnel um. Ausserdem in der Presse: Hotelumbau in Bern und Burgenland Zürich.