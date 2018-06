«Herber Verlust für Basel»

Das ETH-Studio Basel schliesst, weil Jacques Herzog und Pierre de Meuron emeritiert werden. Herber Verlust für die Architekturstadt, schreibt die «BaZ». Zwar habe sich die Universität Basel dafür interessiert, das ETH-Studio zu beerben. Der einstige Rektor Antonio Loprieno plante in Absprache mit Herzog und de Meuron die Gründung einer neuen Architekturfakultät, liess aber angesichts der öffentlichen Kritik und der klammen Baselbieter Staatskassen schnell davon ab. Die einst grossartigen Pläne seien also zu einem absoluten Minimalangebot an der Philosophisch-Historischen Fakultät geschrumpft. Dort leiten seit zwei Jahren zwei Professoren und eine Professorin den Masterstudiengang «Urban Studies» mit besonderer Berücksichtigung afrikanischer Städte. Doch so innovativ dieser Studiengang sei, über den Verlust des ETH-Think-Tanks, der zu den weltweit spannendsten Forschungsstellen für Architektur gehörte, könne er nicht hinwegtrösten.