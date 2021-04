Die Siedlung der Heimgenossenschaft in einer Luftaufnahme von 1995. Die beiden Eckbauten unten links und rechts sollten aus dem Schutz entlassen werden. Fotos: ETH-Bibliothek, Bildarchiv

Genossenschaftssiedlung am Friesenberg in Zürich unter Druck: Gericht gibt Heimatschutz recht. Ausserdem: Airbnb und Wankdorf in Bern, Umverkehr in Winterthur und Bahnhofplatz in Lausanne.