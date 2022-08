Die Fotovoltaikanlage auf dem Dach soll Strom für den Betrieb generieren: Visualisierung des geplanten St.-Jakob-Park in Basel.

Das neue Stadion des FC Basel soll seinen Strom selber produzieren, schreibt die ‹BaZ›. Ausserdem in der Presse: der Kampf gegen Hitzeinseln und Schottergärten und die Strom-Anbauschlacht in den Alpen.

Urs Honegger 30.08.2022 11:16

Die neue Leitung des FC Basel wechselt alles aus – jetzt auch das Stadion – nur etwas bleibt: der neue St.-Jakob-Park wird wie der bestehende vom Büro Herzog & de Meuron gebaut. «Der St.-Jakob-Park soll nicht einfach nur ein bisschen saniert werden», schreibt die ‹Basler Zeitung› heute. Das Projekt sehe mehrere Um- und auch Ausbauten vor, beginnend bei der angeschlagenen Aussenhülle, die durch ein markantes Dach ersetzt werden soll, bis hin zum Einbau neuer Lounges. «Die Aussenhülle des St.-Jakob-Park ist schon länger ein Thema, wäre doch eine Sanierung der ikonischen Cupolux-Fassade bereits seit einiger Zeit nötig. Das neue Projekt denkt indes um einiges grösser und nachhaltiger: Die alte Fassade verschwindet komplett und wird durch ein weit ausgreifendes Dach ersetzt.» Dieses verleihe dem Stadion nicht nur ein einheitliches, attraktives Erscheinungsbild, sondern auch ganz viel Energie: Die gesamte, in den Clubfarben gehaltene Hülle bestehe aus Photovoltaik-Zellen, womit das Stadion seinen gesamten Strombedarf selbst erzeuge. «Was das neue Dach ausserdem mit sich bringt: Es erlaubt eine stark verbesserte Sammlung des Regenwassers, das zur Bewässerung des Spielfelds verwendet wird», weiss die ‹BaZ›. Weitere Meldungen: – «Gegen Hitzeinseln, für Weiher und Wasser»: Der Kanton Bern präsentiert im Richtplan einen Strauss an neuen Möglichkeiten, wie er auf den Klimawandel reagieren will. Der ‹Bund› berichtet. – «Kampf den Schottergärten»: Trotz Widerstand der Gartenprofis halten sich die lebensfeindlichen Zonen hartnäckig. Die Gemeinden reagieren, berichtet der ‹Tages-Anzeiger›. — «Kann man einen Bauherrn zur totalen Gemeinnützigkeit verdonnern?», fragt die ‹NZZ› heute und bringt einen Überblick zur Neugasse-Initiative in der Stadt Zürich. – «Anbauschlacht in den Alpen»: Solaroffensive soll mit dringlichem Gesetz durch di...