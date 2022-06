Das Flüchtlingsdorf in Bern halte die humanitären Mindeststandards nicht ein, schreibt der ‹Bund›. Ausserdem in der Presse: Durchgangsverkehr in Zürich, Baugesetz in St.Gallen und Klimanotstand in den Alpen.

Zu enge Gänge, falsche Raumaufteilung, viel zu wenig Wohnfläche: Ueli Salzmann, Architekt und Experte für Notunterkünfte, kritisiert im ‹Bund› die Containersiedlung, die auf dem Berner Viererfeld für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen errichtet wird: «Eine solche Siedlungsarchitektur verwenden wir in unseren Schulungen als Beispiel dafür, wie man es nicht machen soll», sagt Salzmann. Die Planung der Unterkunft wurde gemäss Kanton von Grafikern erstellt. Es sei kein Architekturbüro beteiligt gewesen, heisse es bei der Berner Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion. Weitere Meldungen: – «Mehr Barcelona für Zürich: Das Auto soll aus dem Wohnquartier verschwinden»: Der Durchgangsverkehr soll in Zürich nur noch auf überkommunalen Strassen stattfinden, findet die Mehrheit des Gemeinderats. Die ‹NZZ› berichtet. – Heimatschutz und Architekturverbände wehren sich heftig gegen einen Baugesetzartikel des St.Galler Kantonsrat, nach dem die Gemeinden auch über Baudenkmäler, auch jene unter kantonalem oder nationalem Schutz entscheiden können. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – «Geplanter Turm verärgert das Quartier»: Schädlich für das Mikroklima und überflüssig - das Neubauprojekt im baselländischen Horburg wird harsch kritisiert. Die ‹Basler Zeitung› berichtet. – «Solaranlagen: Baselland stutzt Denkmalschutz»: Die Bewilligungskriterien für Fotovoltaikanlagen werden auch in gewissen geschützten Gebieten gelockert. Die ‹Basler Zeitung› berichtet. – «Klimanotstand in den Alpen»: Bergregionen erwärmen sich etwa doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt. Das bringt Stress in die Hotspots der Artenvielfalt, schreibt die ‹Woz›....