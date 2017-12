Text: Urs Honegger / 5.12.2017 10:52



Der Wandel im Detailhandel hat Auswirkungen darauf, wie die Stadt und die Region Zürich in Zukunft aussehen werden. Der «Tages-Anzeiger» stellt eine Studie der Stadtentwicklung Zürich vor.





Unter dem Titel «Handel im Wandel» hat Anna Schindler, Direktorin Stadtentwicklung Zürich, gestern Abend in der Alten Sihlpapierfabrik im Folium Sihlcity eine Studie vorgestellt. Der «Tages-Anzeiger» war vor Ort. Die Studie geht der Frage nach, wie wir in Zukunft einkaufen und welche Folgen dies für das Stadtbild hat. «In der Stadt Zürich gibt es heute rund 3200 Läden und Filialen des Detailhandels, sie bestimmen zu einem erheblichen Teil, wie der private und öffentliche Verkehr rollt und welche Gegenden belebt sind», schreibt der «Tages-Anzeiger». Die Veränderung im Detailhandel hange wesentlich von drei Faktoren ab: auf welchem Weg eingekauft wird (im Laden oder digital), welche Ansprüche die Konsumenten an das Produkt haben (hochwertig oder kostengünstig) und weshalb sie einkaufen (Erlebnis oder Alltag).

Weitere Meldungen:



– Vevey beleuchtet zu Weihnachten seine Seepromenade mit «dem längsten LED-Tunnel der Welt». «24heures» berichtet.



– Das Könizer Parlament will die Ladenfläche in der Überbauung Rappentöri nicht reduzieren. Somit bleibt das Projekt für Discounter attraktiv. Der «Bund» berichtet.



– Eröffnung des 3ers nach Saint-Louis ist ein Déjà-vu, schreibt die «Basler Zeitung»: Die Tramverbindung von Basel nach Frankreich hat eine bewegte, über 100-jährige Geschichte.