Das Konzept «Grünes Gallustal» visualisiert St.Gallen grüner.

Jonathan Jäggi 20.04.2022 09:57

«Handbuch für grüne Stadtträume» Ein neues Konzept stellt St.Gallen naturnäher und klimaverträglicher dar. Die «Thurgauer Zeitung» berichtet. Ausserdem: Porträt von Annalisa Zumthor-Cuorad, Inselspital ehrt Pionierinnen und Seefelder Velos. 20.04.2022 09:57

Die St.Galler Umweltverbände stellten vor drei Wochen ihr Konzept «Grünes Gallustal» vor. Dieses versteht sich als Pilotstrategie der Zivilgesellschaft für die Stadtnatur im Zeichen des Klimawandels, für den Erhalt der Biodiversität und zur Abdeckung der Bedürfnisse nach urbanen Freiräumen, schreibt die «Thurgauer Zeitung» heute. Anhand von 60 praktischen Beispielen zeigt das Konzept auf, wie die Stadt naturnäher und klimaverträglicher werden könnte. Die Bandbreite der visualisierten Projekte sei dabei sehr gross und reiche von eigentlichen Utopien bis hin zu technisch relativ einfach umzusetzenden Ideen. In letztere Kategorie fallen die Fassadenbegrünungen, von denen in St.Gallen bisher aber nur recht wenige umgesetzt wurden, schreibt die Zeitung. Über einige Vorschläge für mehr Grün in der Stadt werde aber seit Jahren geredet. Angst vor Mehrkosten und Vorurteile dürften jedoch zur Zurückhaltung beitragen. Weitere Meldungen: – Weit mehr als nur «die Frau des Stararchitekten»: Annalisa Zumthor-Cuorad war Lehrerin, Schriftstellerin und Direktorin der Therme Vals. 2014 hat eine Autoimmunkrankheit die aktive Engadinerin in eine körperbehinderte Frau verwandelt. Ein Porträt der «Südostschweiz». – «Das Inselspital ehrt fünf Pionierinnen mit Gebäudenamen»: Darunter sind die Spitalgründerin, eine Pionierin der Chirurgie und eine Spenderin von Wein, schreibt die «Berner Zeitung» heute. – «Wir waren immer beweglich»: Der Familienbetrieb Velo Elsener im Zürcher Seefeld feiert sein 100-jähriges Bestehen, schreibt die «NZZ»....