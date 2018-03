Hängende Gärten im Klybeck-Areal

In Kleinbasel wird eifrig die Transformation des riesigen Klybeck-Areals geplant, schreibt die «baz» und berichtet von einem Podium zum Thema. Man wolle ein Quartier schaffen, über das auf der ganzen Welt gesprochen werde, sagte Architektin Barbara Buser und relativierte: «Wir sollten nicht schon alles verplanen.» Stadtentwickler Lukas Ott thematisierte den dringenden Handlungsbedarf bezüglich Wohnraum: «Wir haben in den vergangenen zehn Jahren 20'000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Doch die Wohnraumentwicklung hinkt hinterher.» Wie es konkret weitergeht, ist indes noch unklar: Das 30 Hektaren grosse Areal wird von den Chemie-Firmen BASF und Novartis freigegeben und dürfte in wenigen Jahren zur Überbauung zur Verfügung stehen – ein Teil des Geländes allerdings ist belastet und muss saniert werden.