Das Areal Neugasse umfasst 30’000 m2. Fotos: neugasse-zuerich.ch

Jonathan Jäggi 18.05.2022 09:33

«Günstige Wohnungen beim Zürcher HB» Die Neugasse-Initiative für den Kauf des SBB-Areals kommt vors Volk. Der «Tagi» berichtet. Ausserdem: Preise für Wohneigentum sinken, mehr Wohnraum beim Bahnhof St. Johann und Kitzbühel baut für Millionäre. 18.05.2022 09:33

Auf dem SBB-Areal Neugasse in der Nähe des Zürcher Hauptbahnhofs wollen die SBB 375 Wohnungen bauen: Ein Drittel in Kostenmiete, ein weiteres Drittel mit reduzierten Mietpreisen, das letzte Drittel zu marktüblichen Preisen. Der «Tages-Anzeiger» berichtet. Während der Stadtrat hinter dieser Lösung steht, hoffen Linke und Grüne auf mehr gemeinnützige Wohnungen. Zudem ist eine lancierte Volksinitiative hängig, die den Kauf des Areals durch die Stadt verlangt, um nur günstige Wohnungen zu erstellen. Bei einem Nein dieser Initiative geht Urs Spinner, Departementssekretär im Hochbaudepartement, davon aus, dass die SBB das abgesprochene Wohnbauprojekt mit der Drittelslösung realisieren werden. Bei einem Ja sei der Fall jedoch unklar, denn rechtlich sei es nicht möglich, die SBB per Volksentscheid zum Verkauf des Areals zu zwingen. SP-Gemeinderätin Anjushka Früh zeigt sich davon unbeeindruckt. Ein Volksentscheid habe grosses Gewicht. Deshalb hofft sie, dass ein Ja den Druck auf die SBB erhöhen wird und sie in Richtung mehr günstiger Wohnungen nachbessern. Zur Abstimmung kommt die Initiative voraussichtlich am 25. September. Weitere Meldungen: – «Stadt-Land-Graben bei Immobilienpreisen»: Die Preise für Wohneigentum in der Schweiz sinken, informiert das «SRF». – «Basler Enwicklungsareal Volta Nord gewinnt an Konturen»: Beim Bahnhof St. Johann entsteht mehr Wohnraum. Die SBB als Landbesitzerin hat drei Siegerprojekte kommuniziert. Die «Basler Zeitung» berichtet. – «Arche Noah für Millionäre»: Bei Kitzbühel soll es bald ein Öko-Resort für Reiche mit Zukunftsangst geben. Die Initianten setzen auf Endzeitstimmung und lockten Käufer mit einem Gratis-Porsche, schreibt der «Tages-Anzeiger»....