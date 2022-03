Der Bahnhof Winterthur-Grüze wird zur Verkehrsdrehscheibe ausgebaut. Die denkmalgeschützten Perrondächer stammen vom SBB-Ingenieur Hans Hilfiker. Fotos: Werner Huber

Der Bahnhof Winterthur-Grüze wird zu einer Verkehrsdrehscheibe ausgebaut, berichtet der ‹Landbote›. Ausserdem in der Presse: Kino in Lausanne, Häuschen am Neuenburgersee und Gaskraftwerkpläne in Utzensdorf.