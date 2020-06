Volta Nord / Lysbüchel Fotos: Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt

Ein Platz mit Bäumen wird Herzstück des neuen Basler Quartiers, schreiben «BaZ» und «SRF». Ausserdem in der Presse: Das meistverkaufte Haus in Deutschland und Backsteine in Gambia.

Anna Raymann 15.06.2020 10:40

Allmählich nehme das Projekt für die Überbauung des Gewerbe- und Industrieareals Volta Nord / Lysbüchel in Basel Konturen an, schreibt die «BaZ». Am Freitag stellte Kantonsbaumeister Beat Aeberhard die Synthese zweier Studien von Jessenvollenweider Architekten und das Studio DIA/Johann Reble Architekt vor. In bis zu bis achtstöckigen Blockrandbebauungen soll es Wohnraum geben für etwa 1500 bis 2000 Menschen sowie Platz für 2000 bis 2500 Arbeitsplätze. In den Innenhöfen soll «viel Grün spriessen», zudem ist ein von Bäumen gesäumter Quartierplatz mit einem Pavillon, einem Wasserbecken und einer Spielplatz geplant. Auch das Regionaljournal von «SRF» berichtet: Entlang der Bahngeleise im Westen soll es einen Quartierpark geben, für den die Stadtgärtnerei einen separaten Wettbewerb durchführen wird.

Weitere Meldungen:

– Schwere Velounfälle scheinen sich derzeit zu häufen, der Zürcher Stadtrat möchte deswegen den Fahrradverkehr ausbauen – ob das mehr Sicherheit bringt, ist fraglich, schreibt die «NZZ» in ihrer Print-Ausgabe.

– Urs Spuler war 40 Jahre lang im Geschäft mit bedruckten Stoffen. In der «Südostschweiz» erzählt er von einmaligen Erfahrungen in Mitlödi und der ganzen Welt.

– Baboucarr Sowe studierte an der Hochschule St. Gallen, dann ging er zurück nach Gambia und baute dort das Backstein- und Bauunternehmen auf. Ein Portrait in der «NZZ».

– Das wohl meistverkaufte Eigenheim Deutschlands heißt Flair 152 RE und prägt das Gesicht der Vorstädte. Eine Erfolgsstory über das deutsche Wohnbefinden in der «Zeit».