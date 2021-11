Fassadenbegrünung, wie zum Beispiel beim Projekt von Bollhalder Eberle Architektur beim Ersatzneubau der Schulanlage Saatlen in Zürich-Schwamendingen.

Urs Honegger 04.11.2021 09:01

Wer seine Hausfassade mit Pflanzen verschönern will, kann sich bald bei der Stadt beraten lassen und bekommt unter Umständen noch einen Zustupf. Der Zürcher Gemeinderat hat das entsprechende Förderprogramm bewilligt. Die «NZZ» informiert. Zuerst habe der Stadtrat viele bauliche und rechtliche Fragen beantworten müssen: «Es geht um Denkmalschutz, behindertengerechtes Bauen, Sicherheit, Nutzung von Trottoirs oder die Werkleitungen im Untergrund. All diese Fragen sind nun in Checklisten eingeflossen, die pflanzwilligen Grundeigentümern zur Verfügung gestellt werden sollen.» Ein neues Beratungsangebot soll sie zudem ab nächstem Jahr über alles, was mit Fassadenbegrünung zu tun hat, umfassend informieren. Neben der Information kann es unter Umständen auch Geld geben. «Mit dem Förderprogramm sollen jährlich etwa zehn Projekte unterstützt werden – mit einem maximalen Betrag von je 30 000 Franken», berichtet die «NZZ».



Weitere Meldungen:



– «Hier spüre ich die Nähe»: Die neu eröffnete Tonhalle in Zürich wird gerühmt für ihre Akustik. Aber was heisst das, wenn es im Konzert gut klingt? Und wo gibt es die besten Säle? Antworten von Chefdirigent Paavo Järvi im «Tages-Anzeiger».



– «Mieterverband halbwegs doch für das Energiegesetz»: Offiziell ist die Zürcher Mieterlobby neutral, faktisch aber macht der Verband zunehmend Stimmung für die kantonale Vorlage, schreibt die «NZZ».



– «Solange die Menschen ihr Konsumverhalten nicht ändern, läuft die Kreislaufwirtschaft ins Leere»: Mit einem Sammelsurium von Einzelmassnahmen will das Parlament die Umweltbelastung durch die Wirtschaft reduzieren. Vieles davon ist realitätsfern und schwierig umzusetzen, kommentiert die «NZZ».



– «Verbesserung für Velofahrende wird angezweifelt»: Auf der Münchensteinerbrücke wurde eine extrabreite Velospur installiert. Gefährlich bleibt die Situation für die Verkehrsteilnehmer trotzdem, schreibt die «Basler Zeitung».



– Beim Namen Harald Naegeli erwartet man nicht unbedingt einen Künstler im lichtdurchfluteten Atelier oder im Schaukelstuhl. Doch der Film über den «Sprayer von Zürich» porträtiert diesen weniger als Sprayer denn als Zeichner. Die «Woz» berichtet.