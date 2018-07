Grossprojekt in Kemptthal

Ein kleines Silicon Valley in Kemptthal: 2000 Arbeitsplätze, aber auch Restaurants, ein Fitnesscenter und Zugang zur Kempt sieht das Projekt «The Valley» auf dem ehemaligen Maggi-Areal vor, berichtet die «AZ». Gestern gab der Aroma- und Dufthersteller Givaudan bekannt, dass er zwei Drittel des ehemaligen Areals verkauft hat. Die neue Besitzerin will auf dem 100'000 Quadratmeter grossen Areal eine Art Ministadt einrichten, die bestehenden historischen Gebäude sollen saniert und durch zusätzliche Neubauten ergänzt werden. Rund fünf bis zehn Jahre geben sich die Besitzer Zeit, um ihre Kleinstadt mit Nutzern zu füllen. Zur Zeit arbeiten sie mit der Gemeinde und dem Kanton Zürich am Gestaltungsplan, der vom Zürcher Büro Ernst Niklaus Fausch stammt.