Airolo im Frühjahr 1980, ein halbes Jahr vor der Eröffnung des Gotthard-Strassentunnels. Fotos: Comet (ETH-Bibliothek, Bildarchiv)

Airolo will mit dem Ausbruchmaterial der zweiten Gotthardröhre die Autobahn am Dorf überdecken und begrünen. Ausserdem: Corona und Kultur, Flugplatz Payerne, Tempo 30 in der Nacht und Pop-up in Bern.