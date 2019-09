Die Planung Weyermannshaus-West in Bern zeigt, wie in einer dichter werdenden Stadt um Freiräume gerungen wird, schreibt die «BZ». Fotos: weyermannshaus-west.ch

«Gezerre um Schulhäuser und Freiräume»

Die Planung Weyermannshaus-West in Bern zeigt, wie in einer dichter werdenden Stadt um Freiräume gerungen wird, schreibt die «BZ». Ausserdem in der Presse: Smart City in Luzern und die Mode Suisse.

Anna Raymann 02.09.2019 09:34