Das Gebäude des ehemaligen kantonalen Chemielabors an der Planaterrastrasse in Chur. Fotos: Regula Ott via Google Maps

Gemeinnütziger Wohnraum in Chur

Im Gebäude des ehemaligen kantonalen Chemielabors entstehen Genossenschaftswohnungen. Die «Südostschweiz» berichtet. Ausserdem in der Presse: «Sauver le Mormont» und chic durch die Pandemie.

Urs Honegger 13.01.2022 11:10