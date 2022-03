Hier wird viel gebaut: Klybeck-Areal in Basels Norden. Fotos: wikicommons

Axel Simon 21.03.2022 10:40

Die Abstimmung am Mittwoch im Grossen Rat von Basel-Stadt könnte weitreichende Folgen für Transformationsareale haben, schreibt die ‹Basler Zeitung›. SP-Grossrat René Brigger fordert darin zwar lediglich, dass «preisgünstig» neu als Äquivalent zu «gemeinnützig» definiert wird. Diese scheinbare Detailfrage könnte jedoch die Entstehung von Tausenden von Wohnungen verändern – allen voran die Wohnungen auf dem Klybeckareal. Die Basler Regierung hat nämlich schon früh festgelegt, dass ein Drittel aller Wohnungen dort preisgünstig sein soll. Definition: Eine 3-Zimmer-Wohnung darf nicht mehr als 1671 Franken im Monat kosten. Die linken Parteien fordern jedoch Gemeinnützigkeit, also Kostenmiete, was den Eigentümerinnen deutlich weniger Rendite beschert. Dafür sind Gemeinnützige Neubauwohnungen günstiger – und bleiben es, denn die Kostenmiete steigt über die Jahre hinweg weniger an als die Marktmiete.