Diener & Dieners Rekonstruktion des Ostflügels des Museums für Naturkunde in Berlin wurde 2011 mit dem DAM-Preis ausgezeichnet. Fotos: zVg © Christian Richters

Am Samstag feierte Architekt Roger Diener seinen siebzigsten Geburtstag. Die «BaZ» gratuliert. Die Presse schreibt ausserdem über zwei Ausstellungen: Rem Koolhaas in New York und «Frau Architekt» in Zürich.

Anna Raymann 09.03.2020 10:05

Im vergangenen Oktober ging der Kulturpreis der Stadt Basel erstmals an einen Architekten, an Roger Diener. In Basel setzte er das Forum 3 mit der bunten Glasfassade auf den Novartis-Campus, entwarf für die Zigarrenfirma Davidoff und baute bei der Markthalle in die Höhe. Im Gespräch, das er zu seinem siebzigsten Geburtstag mit der «BaZ» führte, kritisierte er seine Heimatstadt aber auch für die weitestgehende Abschaffung der Stadtbildkommission. Mit einem Schlenker über den Werdegang, den Vater, der ebenfalls Architekt war, führt das Gespräch zum Wettbewerb, für Diener der Kern des Architekturberufs. Die Zeitung zitiert sein Credo: «Wer bei einer Wettbewerbseingabe aus einem Repertoire schöpft und etwas noch einmal macht, was schon da war, profitiert ja selber gar nicht.»

Weitere Meldungen:

– Zur «Schweizer Ausstellung für Frauenarbeit (Saffa)» gibt es noch viel zu erforschen, sogar einen Pavillon von Architektin Berta Rahm zu retten. Einiges ist in der Ausstellung «Frau Architekt» im ZAZ zu sehen. Die «NZZ» berichtet.

– Der Architekt Rem Koolhaas denkt in New York über das Nichturbane nach – und entdeckt die «atemberaubende Banalität», schreibt der «Tages-Anzeiger».

– Bereits am 17. Mai lässt die Basler Regierung über das Hafenprojekt abstimmen, meldet die «BZ». Das Referendumskomitee fühlt sich überrumpelt.

– Ein Elektriker und ein Bauleiter sollen mindestens 1,8 Millionen Franken ertrickst haben. Beide sehen sich aber als «Opfer in einem Komplott irgendwo zwischen dem Architekten und der Bauherrschaft», schreibt die «BaZ». Der Fall kommt vors Basler Strafgericht.

– Vom «Luxusprojekt» zur Notlösung: Die Stadt Bern zeigt eine neue Lösung für die Überbauung am Berner Centralweg auf. Der «Bund» informiert.