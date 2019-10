Zwischen dem Frauenfelder Bahnhof und Autobahn ist Platz für ein neues Quartier, berichtet das «Tagblatt». Fotos: Sevku, Wikimedia

Anna Raymann 28.10.2019 09:25

Frauenfeld wird weiter wachsen, in den nächsten dreissig Jahren könnte die Bevölkerung um 7000 Personen wachsen, 5500 Arbeitsplätze könnten hinzukommen. Die Zahlen leiten sich aus der kantonalen Richtplanung ab. Stadtbaumeister Christof Helbling veranschaulicht: «Wir müssen Aadorf in Frauenfeld unterbringen». 25 Hektaren von Armee und Stadt zwischen dem Frauenfelder Bahnhof und Autobahn würden in den nächsten Jahrzehnten frei. Hier könne die Stadt wachsen, ohne dass in bestehenden Wohngebieten verdichtet werden müsse, schreibt das «Tagblatt». Die Stadt präsentierte am Informationsanlass zunächst gezeichnete Visionen des Comiczeichners Matthias Gnehm.

Weitere Meldungen:

– Vehement treibt der Zoo Zürich eine projektierte Seilbahn voran. Bloss, der Widerstand der Kontrahenten ist ebenso hartnäckig. Die «NZZ» berichtet.

– Der Rheinuferweg von Basel nach Hüningen (F) war bisher wegen Sanierungsarbeiten wochentags gesperrt. Jetzt wird er freigegeben, meldet die «BaZ».

– Die Aargauer Regierung will bis 2025 jährlich rund 3.5 Millionen Franken für die Natur ausgeben. Grünflächen sollen Siedlungen kühlen und Tieren und Pflanzen Lebensraum bieten, meldet das Regionaljournal von «SRF».

– Immer häufiger werden in Graubünden für neue Wohnungen alte Bauten abgerissen – je nach Region in bis zu 60 Prozent der Fälle, schreibt die «Südostschweiz».

– Wie verhalten sich Holzgebäude bei Erdbeben? Forscher untersuchen es an einem Testgebäude in Chamoson, berichtet die «Tagesschau».