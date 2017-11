Fit für E-Commerce

Ikea macht auf Show und verdient weniger, schreibt die «NZZ». Auf den ersten Blick sieht das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2016/17 deutlich schlechter aus als in der Vorjahresperiode: Ikea weist einen Betriebsgewinn von nur noch 3 Mrd. Euro aus, gegenüber 4,5 Mrd. Euro im Vorjahr. Dahinter steht jedoch der Effekt einer Reorganisation der Konzernstruktur: Den gesamten Ikea-Konzern fit zu machen für das Zeitalter des E-Commerce. So gab es 2016 gab es einen signifikanten Einmaleffekt zu verbuchen, als nämlich die Ikea Group eine Reihe von Tochtergesellschaften an eine andere Einheit namens Inter Ikea verkaufte. Um der Kundschaft einen bequemeren Einkauf zu bieten, will der Möbelgigant nebst dem hergebrachten Geschäftsmodell neuerdings vermehrt in den Stadtzentren mit Showrooms präsent sein, wo die Kunden ihre Wahl treffen und sich die Ware dann liefern lassen oder sie später an einem Pick-up-Punkt abholen – ähnlich dem Pop-up an der Zürcher Bahnhofstrasse.