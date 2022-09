Der Tiefbahnhof Bern im Plan. Mit oranger Kontur die neuen Bauten des RBS

«Finanzkontrolle kritisiert Bauplanung des RBS» Der RBS habe beim Bau des Tiefbahnhofs Bern Kosten und Termine nicht im Griff gehabt. Der ‹Bund› berichtet. Ausserdem in der Presse: das Klanghaus Toggenburg und Stromsparen in Zürich. 08.09.2022 10:17

«Kurz bevor das Team der Eidgenössischen Finanzkontrolle im Sommer letzten Jahres den Bahnhofneubau des Regionalverkehrs Bern-Solothurn (RBS) unter die Lupe nahm, gab es schlechte Neuigkeiten», berichtet der ‹Bund› heute: So musste der RBS dem Bundesamt für Verkehr eine Erhöhung der Gesamtkosten von ursprünglich 600 auf 750 Millionen Franken kommunizieren. Zudem mussten die Verantwortlichen die Eröffnung des neuen Tiefbahnhofs aufs Jahr 2029 verschieben – vier Jahre später als ursprünglich angenommen. Laut Finanzkontrolle ist die Kostensteigerung von rund 25 Prozent «nicht abschliessend erklärbar». Den Experten fiel unter anderem auf, dass die Honorarkosten doppelt so hoch ausfielen wie vorgesehen. In Bezug aufs erwähnte Risikomanagement spricht die Finanzkontrolle von einer «Doppelrolle» des Gesamtprojektleiters. «Er hat somit zwei unterschiedliche Hüte auf.» Damit sei das Risikomanagement «zu wenig unabhängig vom Projekt». Eine Sprecherin des RBS erklärt auf Anfrage des ‹Bund›, dass mittlerweile ein «transparentes und nachvollziehbares» Controlling eingeführt worden sei. Weitere Meldungen: – «Mit dem Klanghaus Toggenburg entsteht am Schwendisee in Unterwasser ein musikalisches und architektonisches Zentrum für Naturtonmusik», schreibt das ‹St.Galler Tagblatt›. Am Mittwoch wurde der symbolische Grundstein für den Holzbau gelegt. – «Dunkle Strassen, kühlere Hallenbäder»: Der Zürcher Stadtrat hat entschieden, mit welchen Massnahmen er Strom sparen will. Im öffentlichen Raum dürfte vor allem der Verzicht auf Beleuchtungen deutlich spürbar sein, schreibt der ‹Tages-Anzeiger›. – «Geld für Rückbau neuer Ölheizungen»: Um schneller von Heizöl und Gas wegzukommen, unterstützt die Stadt Zürich Hauseigentümer finanziell, wenn sie ihre fossile Heizung ersetzen. Der ‹Tages-Anzeiger› informiert. – «Kongresshaus erhält ...