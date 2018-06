Fehl am Platz

Text: Andres Herzog / 8.06.2018 08:03

Foto: nightnurse images

Der «Tages-Anzeiger» berichtet einmal mehr über den offenen Platz ums Globus-Provisorium in Zürich. Der Gemeinderat hatte sich an der Sitzung vom 29. Januar 2014 dagegen geäussert, wie die Protokolle zeigen. Die SP, ohne die dieses Geschäft nie mehrheitsfähig geworden wäre, habe damals vom Stadtrat «explizit keinen offenen Platz» verlangt, erinnert sich die Sozialdemokratin Simone Brander. Also wurde der Passus aus dem Text gestrichen. Doch ein Jahr später war «der offene Platz» wieder drin, worauf Leutenegger versprach, dass die Textänderung «selbstverständlich wieder aufgenommen und berücksichtigt» werde. Es kam anders. «Das Geschäft ist jetzt wieder beim Gemeinderat, wo sich seit kurzem die vorberatende Kommission darüberbeugt», schreibt der «Tages-Anzeiger». «Gut möglich, dass sie schon bald empfiehlt, es an den Absender zurückzusenden.»



Weitere Meldungen:



– Philip Ursprung schreibt in der «Republik» begeistert über das Wunder von Venedig: «Die Schweiz feiert dieses Jahr einen überwältigenden Erfolg an der weltweit wichtigsten Architekturausstellung.»