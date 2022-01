Die Kaserne in Basel soll im April öffnen. Fotos: Focketyn del Rio Studio

Die Basler Kaserne von Hans Focketyn und Miquel del Rio nimmt im April den Betrieb auf. Die «Basler Zeitung» berichtet. Ausserdem: Stadtplanung in Bern, Strassenbaustellen in Zürich und Stadtflucht in Basel.