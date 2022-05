Zürich wächst: Blick auf die Europabrücke. Fotos: Patrick Federi on Unsplash

Urs Honegger 31.05.2022 10:15

Mit 440’181 Menschen lebt derzeit genau eine Person mehr in Zürich als beim bisherigen Höchststand von 1962. «Die halbe Million dürfte schon bald erreicht sein», schreibt der ‹Tages-Anzeiger› und fragt bei drei Expertinnen nach. Die Raumplanerin und Politologin Maarit Ströbele meint: «Zürich (...) ermöglicht es heute eher, Familie und Beruf zu vereinbaren, als Wohnorte ausserhalb der Stadt.» Anna Schindler, Direktorin der Stadtentwicklung Zürich, sagt: «Wir hätten jetzt schon Platz für 650’000 Menschen», sagt Anna Schindler. Nämlich dann, wenn überall so dicht gebaut würde, wie es die Bau- und Zonenordnung zulässt. Für Christian Schmid, Stadtforscher und Soziologieprofessor am Architektur-Departement der ETH Zürich stellt sich mit Blick auf die Zukunft die Frage, wie sich in der Agglomeration attraktive urbane Räume realisieren lassen, um den Sog der Stadt zu verringern. Andernfalls müsste bei einem anhaltend starken Bevölkerungswachstum in Zürich gar an einem Tabu gerüttelt werden: Ist man bereit, auch Landschaftsräume wie etwa jene auf dem Hönggerberg preiszugeben, um die Stadt zu erweitern? Weitere Meldungen: – «Die Murg ist spannend, ruhig und hilft gegen Stadterwärmung»: Frauenfeld zeigt Ideen auf, wie Grünraum erlebbarer wird. Das ‹St.Galler Tagblatt› berichtet. – «Berner Gymnasien verschleudern viel Wärmeenergie»: Das Gymnasium Lerbermatt ist ein Beispiel dafür, wie das Thema Nachhaltigkeit an bernischen Schulen Einzug hält, schreibt der ‹Bund›. – «Unsere Produktion ist störungsfrei, und wir können liefern»: Im Interview mit dem ‹St.Galler Tagblatt› erklärt der Chef der Sefar-Gruppe, wie sich das Unternehmen in der gebeutelten Textilindustrie behauptet. – «Im Sommer beleuchtet Origen das Thema Raum»: Intendant Giovanni Netzer hat in St. Moritz Einblicke in das Sommerprogramm von Origen mit rund 350 ...