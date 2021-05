Der am Sonntag in Sao Paolo verstorbenen brasilianische Architekt Paulo Mendes da Rocha auf einem Bild aus dem Jahr 2009. Fotos: Wikimedia.commons

Paulo Mendes da Rocha verstand Baukunst als kulturelles Manifest, schreibt die «NZZ» über den verstorbenen Architekten. Ausserdem in der Presse: Spitalbauten in Basel, Design in Bern und Dioxin in Lausanne.

Urs Honegger 27.05.2021 11:00

«Wenn der Besucher aus Europa zum ersten Mal vor Paulo Mendes da Rochas weitgespannten Bauten aus rohem Beton steht, ist er zunächst sprachlos», schreibt ETH-Professorin Annette Spiro in ihrem Nachruf auf den am vergangenen Sonntag im Alter von 92 Jahren gestorbenen brasilianischen Architekten in der «NZZ». Das Bild der vermeintlich bekannten Moderne gerate ins Wanken. «Die räumliche und formale Freiheit, mit der die brasilianischen Protagonisten der Moderne diese in den tropischen Kontext transferiert haben, ist überwältigend und schärft den Blick des Besuchers für seine eigene Kultur.» Im Zentrum von da Rochas Architektur habe immer der Anspruch auf den Raum der Öffentlichkeit gestanden, in seinen Worten: «Es gibt in der Architektur im Grunde keinen privaten Raum. Es gibt nur unterschiedliche Grade der Öffentlichkeit.»



Weitere Meldungen:



– «Dioxin in Lausanne»: eine Woche nach der Meldung, dass weite Teile des Bodens verseucht sind, fragt «24heures», wie das Dioxin in die Stadt kam. Das Problem sei von einer Lösung weit entfernt.



– «Zwei neue Spitalbauten auf dem Bruderholz»: Im Herbst will das Kantonsspital Baselland das Baugesuch für eine neue ambulatorische Klinik eingeben - 2027 kommt ein neues Bettenhaus hinzu. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– «Ein Deich wie an der Nordsee»: Eine «gigantische Talsperre» soll verhindern, dass der Lützelbach künftig Allschwil (BL) überschwemmt. Nicht jeder befürwortet das Vorhaben, berichtet die «Basler Zeitung».



– Weil nach Corona in China und den USA die Wirtschaft boomt, warten die Ostschweizer Holzbauer 20 Wochen auf Holzwerkstoffe - «dabei wächst genug Holz in Schweizer Wäldern», schreibt das «St.Galler Tagblatt».



– «Schliessung provoziert Kampagne für urbanes Leben»: Wegen einer Lärmklage muss ein Restaurant in Berner Altstadt schliessen. Nun formiert sich eine Bewegung für eine lebendige Altstadt, berichtet der «Bund».



– «Die fünf bestechendsten Berner Design-Ideen»: Die Ausstellung ‹Bestform› zeigt, wie «innovativ» Gestaltung aus dem Kanton Bern ist. Der «Bund» berichtet.