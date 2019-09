«Die Moderne war nicht nur weiss», zeigt die «NZZ» am Beispiel eines Ferienhaus in Bichelsee-Balterswil aus dem Jahr 1932, entworfen vom nicht dokumentierten Architekten «H.» Burger, saniert vom Architekturbüro bernath + widmer. (Bild: Roland Bernath) Fotos: bernathwidmer.ch

Urs Honegger 12.09.2019 11:06

Unter dem Motto «Farben – Couleurs – Colori – Colurs» laden die diesjährigen Europäischen Tage des Denkmals am 14. und 15. September ein, das baukulturelle Erbe der Schweiz in all seinen Farben und Formen zu entdecken. Der «Tages-Anzeiger» war mit Farbgestalterinnen und Denkmalpflegern unterwegs und fragt: «Welche Farbtöne gehören in die Altstadt, welche ins Quartier? Und was geht gar nicht?» Die «NZZ» reist durch die Geschichte und die Schweiz und kommt zum Schluss: «Forschung am Bau selbst, zusammen mit einem breiten Fachwissen zur Farbe in der Architektur, lässt Einzelbauten, aber auch Ensembles und ganze Dorf- und Stadtteile wieder leuchten – dem stumpfen grauen Einerlei zum Trotz. Das Thema Farbe in der Architektur ist überzeitlich, prägt unseren Lebensraum, verlangt Sensibilität und verbindet: das Wallis mit dem Thurgau, Glarus mit Genf, Solothurn mit dem Lago Maggiore.»



Weitere Meldungen:



– Im Opfiker Glattpark leben 800 Personen in 290 Genossenschaftswohnungen der neusten Überbauung, darunter 300 Kinder und Jugendliche. «Ein neues Schulhaus gibt es aber immer noch nicht», schreibt die «NZZ».



– «Zürich sucht die Superwiese»: An den Wiesenmeisterschaften werden die ökologisch wertvollsten Grünflächen des Kantons gekürt. Die «NZZ» berichtet.



– Der Berner Stadtpräsident Alec von Graffenried sieht die Wohnstrategie der SP als Zustimmung zum eigenen Kurs. Seine Partei, die GFL, jedoch kritisiert das SP-Papier als «unrealistisch», schreibt der «Bund».