Die evangelische Kirche in Passugg.

Urs Honegger 06.02.2020 10:59

«Die Architektengeneration um Andres Liesch suchte einen Weg aus der beengten Welt nach dem Zweiten Weltkrieg zu finden», schreibt die «Südostschweiz». «Die Architektur des Landistils war ihnen zu kleinteilig und zu stark nach innen gewandt.» Die Architekten suchten die moderne Welt nach Graubünden zu holen, den Kanton zu erneuern und zu modernisieren. «Ein grosser Teil der kommunalen und kantonalen Bauten, die wir bis heute nutzen, wurden in dieser Zeit errichtet», heisst es weiter. Der wichtigste seiner Generation sei Andres Liesch. Sein Meisterwerk sei die von ihm 1972 fertiggebaute evangelische Kirche in Passugg, zu seinen besten Bauten zähle das Gewerbeschulhaus in Chur, erbaut zwischen 1967 und 1969.



Hochparterre Wandern lädt am 25. April 2020 zur Andres-Liesch-Tour – von Araschgen nach Chur. Jetzt anmelden.



