Das Konvikt in Chur, ein Baudenkmal der Nachkriegsmoderne.

Fotos: Ralph Feiner

In Chur regt sich Widerstand gegen die geplante Renovation des Konvikts – im Umgang mit architektonischen Zeitzeugen werfe dieses Projekt grundsätzliche denkmalpflegerische Fragen auf, berichtet die «NZZ».

Lilia Glanzmann 15.08.2018 07:08

Bei der geplanten Renovation des Churer Konvikts gehe es nicht nur um den Erhalt von Fassaden, sondern um die untrennbare Einheit von Innerem und Äusserem eines Gebäudes: Das Äussere bildet das Innere ab, das Innere reflektiert das Äussere. Gerade die Renovation des Konvikts in Chur illustriert eindrücklich, was passiert, wenn diese Einheit nicht respektiert wird, schreibt die «NZZ». In der Augustausgabe von Hochparterre berichtet Karin Salm im Artikel «Wenn Jugendliche über Baukultur entscheiden» vom Streit um die Sanierung des Konvikts von Otto Glaus.

Weitere Meldungen:



– Der ETH-Baustatiker Thomas Vogel über das Brückenunglück in Genua und ob ein solcher Einsturz auch in der Schweiz passieren könnte. «Eine Brücke kann ohne Warnsignale einbrechen», sagt er im «Tages-Anzeiger».

– Wie die Befürworter der Limmattalbahn für ein Nein zur Stopp-Initiative am 23. September argumentieren, fasst ein Artikel in der gedruckten Ausgabe der «Limmattaler Zeitung» zusammen.

– Heute, kurz vor Mittag, stellt die Schweizerische Nationalbank die neue 200er-Note vor. In Umlauf gebracht werden wird sie jedoch erst kommenden Mittwoch, berichtet die «AZ».

– Der Gamedesigner Don Schmocker habe mit «Far: Lone Sails» eines der schönsten Schweizer PC-Spiele geschaffen, schreibt die «NZZ».