Drei Bürger verlangen vom Zürcher Regierungsrat, die Abstimmung über Rosengartentunnel und -Tram zu verschieben. Fotos: Christian Senti

Private verlangen vom Zürcher Regierungsrat, die Abstimmung über Rosengartentunnel und -Tram zu verschieben. Ausserdem in der Presse: Basel will bei der Messe und beim Bahnhof SBB bauen.

Anna Raymann 22.01.2020 10:26

Am 9. Februar soll Zürich über den Rosengartentunnel und die dazugehörige Tramlinie abstimmen. Nun reichen drei Bürger zwei Einsprachen und einen Stimmrechtsrekurs ein, berichtet der «Tages-Anzeiger». Sie bemängeln die Abstimmungsunterlagen. So fehle nach Michael Zeugin, GLP-Kantonsrat aus Winterthur, der Betrag von 1,1 Milliarden Franken, über den Abgestimmt wird auf dem Stimmzettel. Der Rekurs betrifft unzureichende Informationen in der Abstimmungszeitung. Diese Beschwerde komme von Peter-Wolfgang von Matt, der sich bereits gegen die ZKB-Seilbahn wehrte, schreibt die Zeitung. Der Regierungsrat hat sich noch nicht zu den Einsprachen und den Rekurs geäussert. Eine Verschiebung der Abstimmung sei jedoch äusserst selten.

Weitere Meldungen:

– Die Basler Regierung hat den Bebauungsplan nach einer Machbarkeitsstudie von Morger Partner Architekten für das Hochhausprojekt «Nauentor» beim Bahnhof SBB verabschiedet, meldet die «BZ».

– Basel-Stadt kauft der MCH Group AG das Musical Theater und die Messehalle 3 ab. Diese soll abgerissen und durch Wohngebäude ersetzt werden. Die «BZ» informiert.

– Die Befürworter der Metro-Initiative vermissen in der Stadt Luzern eine verkehrspolitische Vision, berichtet die «LZ» von der Medienkonferenz. Das Vorbild sei Lausanne.

– Nach jahrelangem Stillstand liegt nun der Überbauungsplan für die Sommerau Nord in Gossau auf. «Grosses ist geplant», schreibt das «Tagblatt».

– Die «NZZ» ist skeptisch gegenüber den Versprechen der Initiative «Mehr bezahlbare Wohnungen» und rechnet nach.

– In der Sendung «Kontext» berichtet «SRF» über den Boom im Holzbau, besucht einen grossen Holzbaubetrieb und stellt «das zur Zeit ambitionierteste Holzbauprojekt der Schweiz» vor: ein Hochhaus von 80 Meter Höhe mit fast 200 Wohnungen.

– In der Architektur gilt Orientierung als erstrebenswert. Sie durcheinanderzubringen, ist allerdings eine hervorragende Geschäftsidee, schreibt die «NZZ» und besichtigt ein «Upside-down-House».