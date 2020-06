Staatsarchiv und Naturhistorisches Museum: WWF und Pro Natura haben Einsprachen gegen den geplanten Neubau beim Basler Bahnhof St. Johann eingereicht.

Urs Honegger 09.06.2020 10:11

Die Einsprachen richten sich aber nicht gegen den geplanten Neubau von EM2N Architekten für das Naturhistorische Museum und das Staatsarchiv an sich, schreibt die «Basler Zeitung»: «Als ungenügend werden vielmehr die vorgeschlagenen ökologischen Ersatzmassnahmen erachtet.» Pro Natura und WWF fordern, dass diese grundlegend überarbeitet werden. Das Neubauvorhaben betreffe Flächen, die ökologisch wertvoll und im Inventar der schützenswerten Naturobjekte eingetragen seien. Die durch das Projekt zerstörten Bahnareale seien in Basel die wertvollsten noch verbliebenen Naturflächen. «Für den Neubau sind ökologische Ersatzmassnahmen für rund 160'000 Franken vorgesehen», schreibt die «Basler Zeitung». Nach Ansicht von WWF und Pro Natura handelt es sich bei diesen Massnahmen jedoch zum grossen Teil um nicht anrechenbaren ökologischen Ersatz. Dem geplanten Neubau hat der Basler Souverän 2019 in einer Referendumsabstimmung seinen Segen erteilt. Der Baubeginn ist für 2021 terminiert, die Eröffnung für 2027/28.



Weitere Meldungen:



– Das Hafenbecken 3 im Gateway Basel-Nord sei ein nachhaltiges Projekt für Basel, die Region und die Schweiz, schreibt der Direktor der Handelskammer beider Basel in der «Basler Zeitung».



– Das Bundesgericht hat den neuen Zonenplan von Montreux annuliert. Die Gemeinde muss die bebaubare Fläche neu bestimmen, berichtet «24heures».



– Seit dem Herbst ist die Kulturstiftung Origen Besitzer des Posthotels «Löwe» in Mulegns. Der Lockdown wird genutzt zum Sichten, Sortieren und sanften Renovieren, berichtet die «Südostschweiz».



– «Wo sind all die selbstfahrenden Autos?»: Hunderttausende autonome Fahrzeuge sollten 2020 herumfahren. Der «Tages-Anzeiger» fragt, was aus dieser Prognose geworden ist.