Hans Weiss hat als Pionier des Landschaftsschutzes viel erkämpft, die «NZZ» portraitiert ihn. Fotos: Vanessa Püntener

Anna Raymann 06.08.2019 10:36

Hans Weiss kämpfte dafür, dass die Landschaft ein breites öffentliches Anliegen wurde. «Ich sehe mich nicht als Verhinderer, sondern als ein Vorreiter und Förderer einer Sensibilisierung für den Wert der Landschaft», sagt er in der «NZZ». Er mischte an fast allen Schauplätzen mit, wo es in den letzten 50 Jahren um den Landschaftsschutz ging: im Oberengadin, wo die Silser Ebene am See zur Bauzone werden sollte, bei der Linienführung A 13, welche die Flussauenlandschaft am Hinterrhein zerstört hätte, bei der Greina-Hochebene, die in einem Stausee versinken sollte, beim Schutz von Rebbergen in Salgesch im Wallis oder als die Elektrowatt AG Bäche südlich des Bietschhorns durch Stollen ableiten wollte. Ans Aufhören denkt Weiss noch lange nicht. Als nächstes gehe es ums Bauen ausserhalb der Bauzone. Das «Getümmel», wolle er aber Jüngeren überlassen, heisst es in der «NZZ».

