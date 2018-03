«Eine selbstbewusste Antwort»

Text: Urs Honegger / 21.03.2018 10:52

Daniel Kurz und Tibor Joanelly, Chefredaktor und Redaktor von «werk, bauen + wohnen», kritisieren in einem Gastkommentar in der «NZZ» den Entscheid des Zürcher Stadtrats, das Globus-Provisorium an der Bahnhofbrücke ersatzlos abzubrechen. «Das stadträtliche Projekt ignoriert schlichtweg die stadträumlichen Gegebenheiten und einen wesentlichen Teil der Stadtgeschichte.» Die Autoren kritisieren die «stimmungsvollen» Bilder des Tiefbauamts: Wo sollten die kräftige Bäume auf dem Betondach über dem Grossverteiler wurzeln? Auch die unansehnlichen Abgänge zum unterirdischen Coop-Geschäft gingen kurzerhand vergessen. «Wir persönlich sind der Meinung, an diesem prominenten Ort müsse das Provisorium einem dauerhaften Neubau weichen dürfen – einem Bau, der durchaus höher und prominenter sein darf als der bestehende – als selbstbewusste Antwort auf die angrenzenden historischen Geschäfts- und Amtshäuser.»

Weitere Meldungen:



– Auf dem ehemaligen Tennisplatz von Roche in Basel bauen Buchner Bründler Architekten ein Hochhaus mit 170 Wohnungen. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– «Nur Wien ist noch besser»: Die Lebensqualität ist fast nirgends so hoch wie in Zürich, wie ein weltweiter Städtevergleich zeigt, schreibt der «Tages-Anzeiger».



– Eine gescheiterte Überbauung in Préverenges am Genfersee nach Plänen des Architekturbüros J.-B. Ferrari & Associés steht erneut zur Diskussion. «24heures» berichtet.



– Auf dem Areal der ehemaligen Maschinenfabrik Wifag in Bern soll eine Wohnsiedlung entstehen. Der «Bund» berichtet.



– «Die neue Messehalle war kein Fehlentscheid»: René Kamm, Chef der MCH Group, spricht im Interview mit der «Basler Zeitung» über den Messestandort Basel.