An der Thurgauerstrasse in Zürich soll eine riesige Hochhaussiedlung mit Wohnungen für 2000 Personen entstehen. Die Planung überzeugt viele nicht, schreibt die «NZZ».

Urs Honegger 28.06.2019 10:54

Das Areal Thurgauerstrasse West ist eines der letzten grossen Planungsgebiete der Stadt Zürich. «Das dürfte einer der Gründe dafür sein, dass die Stadt in diesem Gebiet, das gesamthaft 65 000 Quadratmeter umfasst, mit der grossen Kelle anrichtet: In fünf Hochhäusern und vielen weiteren Bauten sollen 700 gemeinnützige Wohnungen und 200 Alterswohnungen entstehen; dazu Gewerberäume, eine Schule und ein grosszügiger Park», informiert die «NZZ» und rollt die Diskussionen in der Hochbaukommission des Gemeinderats über die planerischen Grundlagen für die Überbauung auf. «Kommt es gut?», fragt die Zeitung zum Schluss: «Im Gemeinderat dürfte die Sache angesichts der Kräfteverhältnisse gelaufen sein. Den Anwohnern und anderen Kritikern bleibt wahrscheinlich nur noch die Hoffnung, dass man mit den vorgeschlagenen Änderungen und der anschliessenden Detailplanung noch das Beste aus dem Verdichtungsprojekt herausholen kann.»



