Der Basler Messeplatz ist oft menschenleer. Ein Basler Architekt will das ändern und fordert in der «Basler Zeitung» den grossen Wurf.

Urs Honegger 12.07.2019 09:58

«In einer Zeit, da alle von Verdichtung reden und das vollkommen zu Recht, muss man sich die Frage stellen, ob eine solch grosse Freifläche Sinn macht, wenn sie nicht genutzt wird», sagt der Basler Architekt Nicolas Rüst in der «Basler Zeitung über den Messeplatz. «Es braucht den ganz grossen Wurf, davon würde nicht nur der Messeplatz profitieren, sondern die ganze Stadt.» Der Messeplatz sei heute eigentlich eine Sackgasse. Die SBB und die Stadt sollten eine durchgehende Achse vom Bahnhof SBB bis zum Badischen Bahnhof angehen. «Eine Flaniermeile mit keinerlei Verkehr, auch keinem ÖV auf der Mittleren Brücke.» Die Tramlinien gehörten auf die übrigen vier Brücken, und natürlich müsse das Herzstück kommen, die unterirdische S-Bahn. «Das würde die Innenstadt und das Kleinbasel massiv aufwerten», sagt Rüst.



