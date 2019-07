Der grosse Garten gehört zum Haus Sunnebüel in Küsnacht, 1930 von Lux Guyer erbaut. Beate Schnitter wohnt da seit 1945. Fotos: Urs Walder

Urs Honegger 19.07.2019 11:02

«Als durchsetzungsstarke Frau mit einer guten Prise Humor wusste sich Beate Schnitter in der Männerdomäne des Bauens während ihrer 45-jährigen Tätigkeit als Architektin, Stadtplanerin und Bauberaterin Gehör zu verschaffen», schreibt die «NZZ». Neben dem eigenen Bauen habe ihre Leidenschaft vor allem der Instandhaltung und Erweiterung bestehender Bausubstanz gegolten. Die Eigenschaft ihrer Wohnungslayouts, Bewegung zu begünstigen und dabei flexibel zu bleiben, bezeichne sie als «rundherum denken». «Im Gegensatz zu anderen Architekten, die ihrer Meinung nach mehr künstlerisch denkend in die Zukunft projektieren, also ‹geradeaus denken›, sucht sie einen kontinuierlichen Prozess und einen Kreislauf», schreibt die «NZZ». «Dass einen das Engagement für den Erhalt historischer Baukultur nicht gegen den Verlust eigener Bauwerke feit, zeigt ein derzeitiger Fall in Küsnacht Itschnach.» Der Zürcher Heimatschutz kämpft vor dem Verwaltungsgericht um einen Bau von Beate Schnitter aus den 1970er Jahren, die Villa Gelpke-Engelhorn. Beate Schnitter experimentierte bei dieser dreigeschossigen Villa mit einem fächerförmigen Grundriss an einer Wohnform für eine alleinerziehende geschiedene Frau und ihre drei Kinder.

Hochparterre hat Beate Schnitter in der Rubrik «Rückspiegel» porträtiert. (Hochparterre 3/2016).



